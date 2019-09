Analizziamo l'andamento delle vendite di console e videogiochi in Italia

Nella giornata di ieri, abbiamo siamo andati alla scoperta dei dati di vendita di PS4, Xbox One e Nintendo Switch nei maggiori mercati del mondo. Quest'oggi, invece, ci concentriamo esclusivamente su quello italiano, analizzando anche i risultati conseguita da videogiochi.

I grafici realizzati dal CESA (Computer Entertainment Supplier's Association) e riportati da Meristation sono aggiornati alla fine del 2018 ed evidenziano il dominio assoluto di PlayStation 4 in Italia. La console di Sony, lanciata il 29 novembre 2013, ha piazzato in un solo mese ben 120 mila unità. Xbox One, che è arrivata sul mercato una settimana prima, al 31 dicembre 2013 ne aveva vendute un terzo, ovvero 40 mila. Nintendo Switch si è unita alla festa nel 2017, anno in cui ha piazzato 180 mila unità, salite a 240 mila nel 2018.

: 600 mila PS4 | 110 mila Xbox One | 240 mila Nintendo Switch Totale: 2,97 milioni PS4 | 540 mila Xbox One | 420 mila Nintendo Switch

Il dominio di PlayStation 4 si è ripercosso, ovviamente, anche sull'andamento delle vendite dei videogiochi. Nel nostro paese i giocatori hanno acquistato la bellezza di 17,06 milioni di giochi per la console Sony, contro i "soli" 2,91 milioni per Xbox One e 1,75 milioni per Nintendo Switch. Per una panoramica completa, vi invitiamo a consultare i grafici allegati nella galleria in calce, che includono anche le vendite di videogiochi e console relative a Nintendo 3DS, PlayStation Vita e Nintendo Wii U. Ribadiamo che sono aggiornati al 31 dicembre 2018.