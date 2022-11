Analizziamo i profili psicologici di Kratos, Ellie, Arthur Morgan e James Sunderland

Qualche giorno addietro abbiamo dato il benvenuto sulle nostre pagine alla dottoressa Eleonora Stingone, psicologa specializzata in neuroscienze e cyberpsychology che ha analizzato per noi il profilo psicologico di James Sunderland, il protagonista di Silent Hill 2.

L'argomento affrontato si è rivelato talmente interessante che ci è parso doveroso estendere l'analisi ad altri personaggi complessi apparsi nei più grandi videogiochi degli ultimi anni, dunque Giuseppe Arace e Alessandro Bruni hanno ospitato la dottoressa Stingone sugli schermi del canale Twitch di Everyeye in occasione dell'Eye Expo per proseguire la discussione.

Ne è scaturita una lunga e approfondita chiacchierata di un'ora e mezza, durante la quale sono stati approfonditi i profili psicologi, oltre che del già citato James Sunderland, anche di Kratos di God of War, Arthur Morgan di Red Dead Redemption 2 ed Ellie di The Last of Us. La trasmissione è andata in onda mercoledì 23 novembre, durante la seconda giornata dell'Everyeye Entertainment Expo, ma non avete nulla da temere, dal momento che potete tranquillamente recuperarla con la replica che abbiamo caricato sul canale YouTube Everyeye On Demand e allegato per comodità in cima a questa notizia.

A proposito di Kratos, lo spartano è appena tornato su PlayStation 5 e PS4 con una nuova avventura (leggete la recensione di God of War Ragnarok), mentre James si presenterà alle nuove generazioni di videogiocatori con l'atteso remake di Silent Hill 2 curato da Bloober Team.