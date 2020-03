Analogue Nt Mini Noir, nuova versione della console retrò compatibile con i giochi NES

Analogue Nt Mini è uno dei più celebri hardware retrò degli ultimi anni, si tratta di una console perfettamente compatibile con i giochi NES e Famicom (versione giapponese della storica console Nintendo), piuttosto apprezzata dagli appassionati di retrogaming. Adesso Nt Mini si prepara a tornare in una nuova versione esteticamente migliorata.

Nt Mini Noir è realizzato in alluminio anodizzato anzichè in plastica e presenta finiture premium in colorazione Gunmetal (canna di fucile) con connettori in oro, per un design particolarmente aggressivo. La console viene venduta con un controller wireless N30 prodotto da 8BitDo, che ricorda il look dei joypad NES. La console supporta l'uscita HDMI per il collegamento a monitor/TV, sul retro trovano spazio una porta USB, una porta di espansione ed una uscita audio. Lo slot cartucce permette di utilizzare i giochi originali giapponesi per Famicom ed i giochi europei (PAL A e PAL B) e NTCS della prima piattaforma Nintendo.

Analogue Nt Mini Noir può essere preordinato sul sito del produttore al prezzo di 499 dollari (spese di spedizione escluse) con consegne previste e partire dall'estate 2020. Ovviamente si tratta di un pezzo non alla portata di tutti, un dispositivo pensato per un certo tipo di pubblico e non destinato alle masse, prodotto in quantità estremamente limitate.