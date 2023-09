Analogue Pocket, si salvi chi può: la retroconsole portatile diventa trasparente!

Sono trascorsi quasi due anni dal lancio di Analogue Pocket ma la retroconsole portatile continua ad essere l'oggetto del desiderio di tantissimi appassionati di videogiochi. Con questa consapevolezza, il team Analogue solletica la curiosità dei fan svelando una nuova collezione limitata con scocca trasparente.

La famiglia di piattaforme portatili di Analogue Inc. sta quindi per accogliere tanti nuovi modelli che promettono di incontrare i gusti e le esigenze del pubblico. Nella nuova tornata di sistemi Analogue Pocket verrà dato spazio ai modelli Transparent Clear, Smoke, Blue, Green, Orange, Purple e Red, con tanto di versione 'Glow in the Dark'.

A chi ci segue, ricordiamo che Analogue Pocket è una console portatile multipiattaforma basata su FPGA: il sistema è sprovvisto di funzioni di emulazione software (e quindi non consente di caricare ROM), ma è dotato di uno slot per cartucce che lo rende compatibile con tutti i videogiochi della libreria del Game Boy, Game Boy Color e Game Boy Advance. Ai giocatori viene data inoltre la possibilità di eseguire i titoli delle ludoteche di Atari Lynx, SEGA Game Gear e Neo Geo Pocket con l'ausilio di appositi adattatori. La console è dotata di un display LCD LTPS a colori con risoluzione di 1600x1400 pixel e illuminazione ad alto contrasto, delle specifiche che rimangono invariate anche per i nuovi modelli appena annunciati da Analogue.

Tutte le versioni con scocca trasparente di Analogue Pocket saranno in vendita sul sito ufficiale della compagnia a partire dalle ore 17:00 italiane di venerdì 29 settembre al prezzo di 249,99 dollari.