Analogue Pocket: l'Update 1.1 della retroconsole introvabile arriva a luglio, solo in Beta

A quasi sei mesi dal lancio del primo Firmware Update di Analogue Pocket, i produttori della richiestissima (e quindi introvabile) retroconsole illustrano le novità previste con la Beta del prossimo aggiornamento che porterà il sistema alla versione 1.1.

Nel rivolgersi ai fortunati appassionati di console portatili che sono riusciti a entrare in possesso di Analogue Pocket, i rappresentanti del team Analogue spiegano di essere impegnati nello sviluppo dell'Update 1.1.

Il rollout della versione in Beta testing dell'aggiornamento partirà a luglio e coinvolgerà tutti coloro che vorranno provare in anteprima l'Update prima della sua distribuzione ufficiale. Il nuovo Major Update di Analogue Pocket includerà le versioni in beta delle funzionalità Libreria, Memorie e FPGA.

Con la Libreria, Analogue riorganizza l'archivio della retroconsole per rendere più efficiente e fruibile il menù di selezione dei giochi, mentre con la nuova sezione Memorie tutti i possessori di Analogue Pocket potranno catturare le schermate ingame e gestire i "salvataggi istantanei" generati dalla console per ciascuno dei titoli presenti nella propria raccolta.

Quanto alla funzione FPGA, si tratta di un'opzione per sviluppatori che darà accesso al sistema operativo della piattaforma per rendere più semplice la realizzazione di core basati su questo particolare protocollo.

Nonostante i ritardi accumulati da Analogue nella distribuzione di questi firmware update, l'azienda conta di rispettare le tempistiche di spedizione della retroconsole: chi rientra nel Gruppo B dei preordini dovrebbe ricevere Analogue Pocket nel corso del quarto trimestre del 2022, mentre chi desidera prenotare adesso il sistema dovrà pazientare fino al 2023. C'è invece chi, incurante delle spropositate richieste dei bagarini, finisce con l'acquistare Analogue Pocket dagli scalper a oltre 1.400 euro.