Anbernic RG35XX 2024: una nuova retroconsole portatile stile Game Boy per i nostalgici

Anbernic, produttore asiatico specializzato in retroconsole, presenta Anbernic RG35XX 2024, ora in vendita sul sito ufficiale del produttore con un prezzo a partire da 49.99 dollari, spese di spedizione escluse. E se avete familiarità con i prodotti dell'azienda, RG35XX 2024 non vi risulterà forse del tutto nuovo...

Anbernic RG35XX 2024 presenta un design verticale stile Game Boy, la console è equipaggiata con un chip H700 QuadCcore ARM Cortex-A53 da 1.5 GHZ, GPU Dual Core G31 MP2 e 1GB di RAM LPDDR4, quanto basta per giocare con una grande quantità di retrogiochi.

Lo schermo è da 3.5 pollici di tipo IPS con risoluzione 640x480, lo spazio archiviazione ammonta invece a 64 GB espansine con TF/MicroSD fino a 512 GB. Anbernic RG35XX 2024 gira grazie ad un sistema operativo Linux in versione customizzata con supporto per oltre trenta diversi emulatori, le lingue supportate nel menu sono inglese, inglese, giapponese, coreano, russo, francese, tedesco e spagnolo.

La batteria da 2600 mAh garantisce fino a 7 ore di gioco continuato, la console supporta anche connessioni wireless 2.4G, Bluetooth per la connessione di un controller e non manca una uscita HDMI per il collegamento alla TV. La console è in vendita nei colori grigio, bianco trasparente, viola trasparente e nero trasparente ad un prezzo di 49.99 dollari (link non affiliato) sul sito del produttore, spese di consegna escluse.

Nel momento in cui scriviamo la console non è ancora disponibile su Amazon in Italia ma potrebbe arrivare nel corso delle prossime settimane aggiungendosi al catalogo di retroconsole Anbernic già in vendita sul celebre sito di eCommerce.

