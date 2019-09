Ancestors: Guida e trucchi utili per la sopravvivenza

Ancestors The Humankind Odyssey è l’ultima fatica di Patrice Désilets, mente dietro Prince of Persia Le Sabbie del Tempo e il primissimo Assassin’s Creed, che ha fatto il proprio debutto su PC in esclusiva sull’Epic Games Store.

Il gioco permette di immergersi in una sorta di simulatore dell’evoluzione umana e, trattandosi di un survival game abbastanza spietato, sarebbe meglio seguire i nostri consigli prima di avventurarsi in questo difficile viaggio.

Guardatevi intorno

In Ancestors The Humankind Odyssey è molto importante analizzare con attenzione l’ambiente circostante, dal momento che in giro si potrebbero trovare oggetti fondamentali per la crescita del personaggio e per la sua sopravvivenza alle avversità. A questo proposito è sempre bene utilizzare l’Intelligenza, un’abilità che si può attivare con la pressione del tasto Y del controller Xbox One e che consente al nostro ominide di visualizzare su schermo tramite i suoni percepiti tutti i punti di interesse situati nei paraggi.

Questi verranno individuati sottoforma di punti interrogativi e forme geometriche vuote e, per tenerne traccia, vi basterà inquadrarli con la telecamera e tenere di nuovo premuto il tasto d’attivazione dell’Intelligenza per fissarli su schermo e raggiungerli facilmente. Gli oggetti più importanti da tenere d’occhio sono quelli contrassegnati dal punto interrogativo, poiché indicano qualcosa di mai scoperto e probabilmente di molto utile per il giocatore. Oltre all’Intelligenza, un’altra abilità che potrebbe aiutarvi nel corso dell’avventura è quella legata all’olfatto, che può essere attivato tramite la pressione del tasto X. Grazie ai sensi del proprio personaggio potreste anche scovare i predatori in agguato, così da evitare di cadere vittima di una loro aggressione improvvisa.

Raccogliete tutto

Limitarsi ad individuare i punti d’interesse nei dintorni non è abbastanza in Ancestors The Humankind Odyssey e per migliorare le caratteristiche del proprio personaggio e disporre dei materiali utili a superare le situazioni più complesse è bene sapere dove e quando raccogliere i vari oggetti. Se la vostra intenzione è semplicemente quella di cercare qualcosa di mai visto prima dal vostro ominide, il metodo migliore è quello di salire sull’albero più alto e attivare come scritto poco sopra l’Intelligenza.

Se invece avete bisogno di un oggetto specifico, sappiate che ogni tipologia di erba cresce in determinati luoghi ed è sempre bene conoscerli così da reperirli immediatamente quando ce n’è bisogno. L’erba rossa, che si trova lungo i corsi d’acqua, è ottima per aumentare la resistenza al freddo e può essere sia consumata che applicata al corpo per un effetto più longevo. L’erba di colore verde, invece, è estremamente utile in caso di fratture, molto frequenti in caso di attacco da parte di un predatore. Non è infine da sottovalutare l’efficacia delle noci di cocco, che vi rimetteranno in sesto nel caso in cui doveste cadere vittima del morso di un serpente.

Cuccioli e bonus

Avere dei cuccioli a propria disposizione nell’accampamento è un ottimo modo per accumulare esperienza più velocemente in Ancestors The Humankind Odyssey. Andare in giro con un piccolo ominide sulle spalle non solo vi garantirà un quantitativo maggiore di punti esperienza, ma faciliterà sensibilmente l’apprendimento di nuove abilità.

Nel caso non vi fossero dei cuccioli nel vostro accampamento, sappiate che tutto ciò che dovete fare per averne è portare lì un ominide di sesso maschile e uno di sesso femminile, assicurandovi che siano fertili e in salute. Dopo qualche tempo, se tutto sarà andato a buon fine, troverete un piccolo compagno che potrete portare in spalla semplicemente avvicinandovi a lui e premendo l’apposito tasto per l’interazione.

Tenete a bada i predatori

Avventurarsi nell’Africa di Ancestors The Humankind Odyssey può essere molto pericoloso e con una certa frequenza vi capiterà di imbattervi in pericolosi animali che proveranno a trasformarvi nella loro cena. A questo proposito, il giocatore può optare per due diversi approcci: affrontare il predatore o darsi alla fuga. L’ultima scelta è sicuramente la più semplice e, per farlo, vi basterà muovervi nella direzione opposta del nemico e, quando apparirà su schermo l’icona del tasto A, tenerlo premuto per poi rilasciarlo in concomitanza con la pressione della direzione destra o sinistra dello stick direzionale adibito al movimento.

Così facendo eviterete l’attacco del nemico con una schivata e avrete una finestra di tempo utile a poter fuggire o magari arrampicarvi su di un albero per sfuggire ai colpi successivi. Nel caso vogliate invece prendere di petto la situazione e affrontare il predatore, il primo passo da fare è quello di provare ad intimidirlo. Questa azione, che può essere eseguita tenendo premuto il tasto B del controller Xbox One, ha elevate probabilità di mettere in fuga gli animali dalle dimensioni più ridotte come i serpenti, il cui morso può essere letale. Discorso molto diverso è quando di fronte a voi si trova una creatura più grande, la quale difficilmente mollerà il colpo in seguito al vostro tentativo d’intimidazione.

Nel peggiore dei casi sarete quindi costretti ad attaccare l’animale e, per farlo, avrete necessariamente bisogno di un’arma, come ad esempio un ramo di legno. Il sistema d’attacco funziona in maniera molto simile alla schivata, con l’unica differenza che oltre al tasto A non dovrete muovervi lateralmente ma in avanti, verso il nemico. Con le giuste statistiche avrete inoltre buone probabilità di mettere KO il predatore grazie ad un colpo critico.

Saltate i filmati

Come accennato nell’introduzione alla nostra guida, Ancestors The Humankind Odyssey non è un titolo semplice ed è molto difficile che un giocatore possa riuscire a proseguire nell’avventura al primo tentativo. Esattamente per questo motivo, sarete più volte costretti a ricominciare da zero la vostra partita, assistendo così ancora una volta alle numerose sequenze iniziali, la cui durata non è delle più brevi.

Se volete quindi saltare questi filmati introduttivi, sappiate che è possibile farlo semplicemente con la pressione di un tasto. Per andare oltre l’intro di Ancestors vi basterà quindi premere e tenere premuto il tasto “view” del pad Xbox One, conosciuto ai più come il vecchio back. Ovviamente potrete bypassare non solo la sequenza introduttiva ma anche quelle successive, velocizzando la progressione nel gioco in caso di ripetuti tentativi.