Ancestors: Patrice Desilets torna sulla questione delle 'recensioni inventate'

Dalle pagine di GamesIndustry.biz, il boss degli studi Panache Digital, Patrice Desilets, è tornato sulla scottante questione delle "recensioni inventate" di Ancestors The Humankind Odyssey per ribadire il suo punto di vista e rispondere alle critiche mossegli da chi si aspettava "il nuovo Assassin's Creed".

In riferimento alla polemica scatenata dalle sue dichiarazioni sulle recensioni di Ancestors scritte senza provare il gioco, Desilets ha paragonato la media voto del suo nuovo progetto a quella dei titoli della serie di Assassin's Creed da lui ideata per affermare che "sono abituato ad avere numeri più grandi di così, è il tipico elefante nella stanza. Certa gente si aspettava che il mio studio di 35 persone riuscisse a lanciare un gioco molto vicino ad Assassin's Creed, ma questo non è possibile. Abbiamo preso decisioni difficili per pubblicare questo titolo e volevamo che fosse diverso".

Fatta questa precisazione, Desilets ha poi accolto con costruttività le critiche mossegli da chi non ha apprezzato il titolo al lancio, soprattutto per via dei bug e delle mancanze di gameplay che hanno spinto gli autori di Panache ad evolvere Ancestors su PS4 e Xbox One: "sono il presidente e CEO di un'azienda che è responsabile di 35 famiglie. Lo sviluppatore che è in me vuole sempre prendere una decisione improntata sulla qualità del gioco che sta creando, ma poi il dirigente che è in me tende a riportarmi alle mie responsabilità dirigenziali e pretende che ogni decisione sia basata solo sulla necessità di garantire la sopravvivenza dello studio. Perchè senza di loro, io non sarei qui".

La versione console di Ancestors The Humankind Odyssey sarà una delle principali protagoniste dei giochi PS4 e Xbox One in uscita a dicembre: l'avventura preistorica del papà di Assassin's Creed arriverà infatti nella giornata di venerdì 6 dicembre su entrambe le piattaforme.