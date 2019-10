Ancestors The Humankind Odyssey: data di uscita delle versioni PS4 e Xbox

Private Division e Panache Digital Games hanno annunciato che Ancestors The Humankind Odyssey uscirà il 6 dicembre su PlayStation 4 e Xbox One, dopo essere stato pubblicato su PC lo scorso mese di agosto.

"Ancestors The Humankind Odyssey è un gioco di sopravvivenza a mondo aperto in terza persona in cui sarai chiamato a Esplorare, Espanderti ed Evolvere per condurre il tuo clan alla generazione successiva, in un'esaltante nuova avventura ideata dal creatore di Assassin's Creed.

Affronta il viaggio più incredibile mai vissuto dall'umanità, quello dell'evoluzione. Il gioco abbraccia un periodo di tempo che va da 10 a 2 milioni di anni fa. L'avventura comincia "Prima di noi", nell'Africa del Neogene. Esplora un mondo bello ma brutale saltando da un ramo all'altro nella giungla e dando la caccia alla tue prede nelle praterie dorate della savana. Decidi cosa apprendere e cosa sviluppare, e passa tali conoscenze alle generazioni successive, dalla creazione di strumenti all'uso di tattiche speciali per sfuggire ai predatori. Proprio come nella vita reale, assicurati di mangiare, bere e dormire a sufficienza per restare in vita e avere la forza di affrontare i pericoli che si presenteranno.

Fai crescere il tuo clan e sfrutta al meglio il vostro numero per attraversare le fasi critiche dell'evoluzione umana. Le tue scelte segneranno la storia del clan e determineranno la vostra sopravvivenza durante l'evoluzione."

Private Division ha pubblicato anche un nuovo Accolade Trailer che mostra i principali riconoscimenti ricevuti in questi mesi da Ancestors The Humankind Odyssey.