Ancestors The Humankind Odyssey: l'evoluzione dell'uomo nella nostra Video Recensione

Patrice Delisets, autore di Assassin's Creed, torna con un nuovo gioco sull'evoluzione dell'uomo e della specie, sviluppato dallo studio indipendente Panache Digital Games. Ecco la Video Recensione di Ancestors The Humankind Odyssey.

Dopo aver lavorato sul primo Assassin's Creed e sullo sfortunato 1666 Amsterdam, il game designer e producer francese presenta Ancestors, survival basato sull'evoluzione dell'uomo. Patrice Désilets ha impiegato anni per perfezionare la sua visione dando vita ad un gioco interessante ma non perfetto, con qualche piccolo problema legato alle meccaniche di gioco.

"Ancestors The Humankind Odyssey è un prodotto imperfetto ma coraggioso, prezioso oltre ogni misura per la diversità del mercato e indispensabile per dimostrare quello che il software può fare come mezzo di comunicazione. Seppure dovesse essere un gioco distante dai vostri standard celebratene l'arrivo sul mercato, nella speranza che il nostro settore diventi più attento alle alterità e più accogliente nei confronti dei prodotti meno ludici."

Per saperne di più vi rimandiamo alla recensione di Ancestor The Humankind Odyssey ricordandovi che il gioco uscirà su PC il 30 agosto e arriverà su console (PS4, PS4 PRO, Xbox One e Xbox One X) nel mese di dicembre, pubblicato da Private Games, etichetta dedicata ai giochi indipendenti fondata da Take-Two Interactive.