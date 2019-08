Ancestors The Humankind Odyssey si mostra nei primi 15 minuti di gameplay

Gamespot ha pubblicato un nuovo video di Ancestors: The Humankind Odyssey, mostrando i primi 15 minuti di gameplay tratti dalla nuova avventura di Patrice Desilets (il padre di Assassin's Creed) ambientata nella preistoria. Il filmato è visionabile in cima alla notizia.

Lo sviluppatore ha inoltre pubblicato un nuovo trailer di Ancestors The Humankind Odyssey della "serie 101", intitolato "Evolve" (lo trovate in calce alla notizia), in cui il creative director Patrice Desilets descrive le meccaniche GDR del titolo. Nel corso dell'avventura, i giocatori potranno imboccare uno specifico percorso dell'evoluzione in base alle loro scelte intraprese nel gioco. Man mano che il vostro clan si evolverà, sarete in grado di vedere le conseguenze delle vostre scelte, e il loro impatto sulla vostra sopravvivenza.

Nel video proposto in apertura, invece, possiamo vedere il gioco in azione durante i primi quindici minuti dell'avventura. Possiamo dare un'occhiata a diverse fasi esplorative, alle ambientazioni preistoriche e ai movimenti del protagonista, con i quali saremo in grado di superare i vari ostacoli presenti nel mondo di gioco.

Lasciandovi alla visione dei due video, ricordiamo che Ancestors The Humankind Odyssey debutterà su PC in esclusiva su Epic Games Store il 27 agosto, per poi arrivare anche su PS4 e Xbox One a dicembre. Per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla nostra intervista a Patrice Desilets.