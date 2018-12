Ancestors The Humankind Odyssey: nuovo gameplay trailer dai TGA 2018

Nel corso dei Game Awards 2018, Patrice Désilets, storico co-creatore della serie di Assassin's Creed, è salito sul palco per presentare un nuovo gameplay trailer tratto da Ancestors: The Humankind Odyssey.

Dopo gli svariati rinvii del gioco, Ancestors, che ricordiamo essere sviluppato dai ragazzi di Panache Digital Games, torna a quindi a mostrarsi finalmente in azione. Il gioco, come saprete, è incentrato sull'evoluzione umana sin dagli albori della sua storia: ciò che vediamo a schermo, infatti, è un primate che potremo controllare all'interno delle ambientazioni del gioco. Il titolo includerà alcuni elementi RPG ma, come ci ha tenuto a precisare Dèsilet in passato, non si tratterà di un vero e proprio gioco di ruolo, dato che l'intento dello studio è quello di attingere a varie tipologie di videogiochi.

Ancestors: The Humankind Odyssey uscirà nel corso del 2019. Al termine dello show diretto da Keighley, Désilet terrà un nuovo gameplay giocato in live con cui esporrà più nel dettaglio le caratteristiche del suo progetto.