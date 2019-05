Ancestors The Humankind Odyssey: il nuovo gameplay trailer svela l'uscita

Gli sviluppatori canadesi di Panache Digital capitanati dal papà di Assassin's Creed, Patrice Desilets, realizzano un nuovo gameplay trailer di Ancestors The Humankind Odyssey che svela la data di uscita di questa intrigante avventura free roaming votata alla sopravvivenza.

L'ambizioso progetto di Private Division arriverà su PC il 27 agosto in esclusiva su Epic Games Store: la doppia versione console rivolta agli appassionati di action adventure a mondo aperto su PlayStation 4 e Xbox One, invece, si farà attendere fino al mese di dicembre.

Il nuovo diario di sviluppo confezionato dagli autori nordamericani al seguito di Desilets, intitolato "Espanderti", descrive l'importanza di dover far crescere le dimensioni del proprio clan per far evolvere la specie. Le esigue risorse a disposizione condurranno il nostro alter-ego ad avventurarsi nell'ignoto per cercare nuove fonti di cibo e acqua nella speranza, così facendo, di trovare un rifugio adatto per i propri simili in cui prosperare nell'Africa del Neogene.

Oltre all'annuncio della data di uscita e alla pubblicazione del nuovo video diario di Ancestors The Humankind Odyssey, il team di Panache Digital approfitta dell'occasione per mostrarci una nuova infornata di scatti di gioco e la key art ufficiale che "rappresenterà" l'ultima proprietà intellettuale del direttore creativo originale della serie di Assassin's Creed.