Ancestors The Humankind Odyssey prenderà in prestito numerosi elementi da vari generi

Durante il Reboot Develop 2018, Patrice Desilets (autore di Prince of Persia Le Sabbie del Tempo e del primo Assassin's Creed) ha mostrato a porte chiuse un nuovo video di Ancestors The Humankind Odyssey, rivelando a VG247.com alcuni dettagli sul gioco.

VG247 definisce Ancestors The Humankind Odyssey una sorta di "Assassin's Creed con i primati", Patrice ha però voluto chiarire alcuni aspetti legati alle meccaniche di gameplay: "E' vero, Ancestors presenterà meccaniche RPG ma questo non vuol dire che sia un gioco di ruolo... stiamo prendendo in prestito elementi da vari generi. Sto inserendo alcuni elementi survival... quindi Ancestors sarà un survival? Stiamo prendendo ispirazione da tutto, ma capisco che i giornalisti, non avendo tempo e dovendo recensire centinaia di giochi in una settimana, lo cataloghino come un RPG. Va bene, lo accetto."

Ancestors The Humankind Odyssey è ancora privo di una data di lancio, il video mostrato a porte chiuse al Reboot Develop 2018 non è ancora stato reso pubblico.