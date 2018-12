Ancestors the Humankind Odyssey: un primo gameplay in compagnia di Patrice Désilets

Ancestors: the Humankind Odyssey è il nuovo progetto di Patrice Desilets, creatore dei primi due episodi della celebre saga di casa Ubisoft, Assassin's Creed.

In occasione dei The Game Awards 2018, è stato possibile avere nuove interessanti informazioni su Ancestors: the Humankind Odyssey, del quale è stato mostrato un primo gameplay trailer. Successivamente, il nuovo progetto vieoludico di Désilets si è mostrato in un ulteriore video, della durata di circa mezzora. Al suo interno, lo stesso autore ha mostrato un primo gameplay di Ancestors: the Humankind Odyssey, in compagnia di Mike Mahardy, della redazione di Gamespot. Come di consueto, potete visionare integralmente il video in apertura a questa news.

Ancestors: the Humankind Odyssey è ancora privo di una data di lancio precisa, ma la sua pubblicazione è attesa su PC, Playstation 4 ed Xbox One nel corso del prossimo anno. Désilets ha dichiarato di voler attingere a diversi generi per la realizzazione di questo nuovo gioco, il cui sviluppo è affidato a Panache Digital Games. Protagonista di Ancestors: the Humankind Odyssey sarà il percorso di evoluzione della specie umana: il personaggio al centro delle vicende narrate sarà in effetti un primate. Cosa ne pensate di questo particolare progetto videoludico, ne siete incuriositi?