Ancestors The Humankind Odyssey si racconta nella nuova serie Experiences

Panache Digital Games e Private Division hanno pubblicato un nuovo video della serie Experiences di Ancestors The Humankind Odyssey, l'atteso gioco di Patrice Desilets (il padre di Assassin's Creed) in arrivo il 27 agosto su PC e a dicembre su PS4 e Xbox One. Il trailer è dedicato alla "scalatrice".

Ogni video della serie è stato realizzato con la collaborazione di famosi specialisti in vari settori come la paleontologia e l'antropologia.

In questo secondo episodio, intitolato "La scalatrice", Patrice Desilet ha incontrato Alannah Yip, scalatrice professionista canadese che parteciperà alle Olimpiadi 2020. Possiamo vederla durante una delle sue sessioni di allenamento, mentre mostra come noi stessi utilizziamo molte delle abilità motorie e istinti dei nostri antenati in modo da superare sfide all'apparenza insormontabili. Insieme hanno discusso di come i nostri antenati ominidi e l'essere umano moderno spingano le proprie capacità fisiche al limite, in modo da continuare ad adattarsi all'ambiente ed evolversi.

Dopo aver visitato lo studio di Panache, Alannah ha provato l'emozione di arrampicarsi, oscillare ed esplorare nell'Africa del Neogene di 10 milioni di anni fa, dandole una prospettiva completamente nuova sull'arrampicata. Naturalmente, i giocatori di Ancestors The Humankind Odyssey avranno modo di vivere questa esperienza all'interno del gioco.

In calce alla notizia abbiamo riportato anche il primo episodio della serie Experiences intitolato "l'Antropologo", in cui Patrice Desilets aveva incontrato il Dr. Niobe Thompson, antropologo e regista, per discutere dell'evoluzione dell'uomo.

Lasciandovi alla visione dei due video, ricordiamo che Ancestors The Humankind Odyssey debutterà su PC in esclusiva su Epic Games Store il 27 agosto, per poi arrivare anche su PS4 e Xbox One a dicembre.