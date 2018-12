Ancestors The Humankind Odyssey sarà pubblicato da SEGA?

SEGA of Japan ha recentemente registrato il marchio Humankind in Giappone: che il trademark possa essere legato all'eventuale pubblicazione di Ancestors The Humankind Odyssey, nuovo gioco del papà di Assassin's Creed?

Al momento non è certo che il marchio sia legato in qualche modo al progetto di Patrice Désilets, certamente la notizia della registrazione del trademark arriva in un momento "sospetto", proprio quando Panache Digital Games ha annunciato la presentazione di un nuovo trailer di Ancestors The Humankind Odyssey ai Game Awards del 7 dicembre.

Che Patrice Désilets abbia trovato un publisher per Ancestors The Humankind Odyssey e che questo sia proprio SEGA? Restiamo in attesa di scoprirlo, ne sapremo sicuramente di più durante i Game Awards in programma venerdì 7 dicembre dalle 02:30 del mattino, ora italiana.