Ancestors The Humankind Odyssey: la video anteprima del nuovo gioco del papà di Assassin's Creed

Dopo l’allontanamento da Ubisoft, Patrice Desilets cerca di tornare sulla cresta dell’onda con un videogioco indipendente piuttosto ambizioso: Ancestors The Humankind Odyssey.

La nuova proprietà intellettuale del team di Panache Digital diretto dal papà di Assassin's Creed assumerà la forma di un'avventura in salsa free roaming con una spiccata componente survival, un progetto che tenterà di farci vivere sulla nostra pelle la storia della specie umana, partendo dagli albori dell’evoluzione, nell’Africa di 10 milioni di anni fa.

Abbiamo avuto modo di provare con mano una versione pre-beta della nuova opera di Desilets, e siamo rimasti piacevolmente colpiti dal concept alla base della produzione: così come abbiamo potuto intuire osservando le (seppur poche) video dimostrazioni offerteci dagli autori di Panache Digital, il nostro compito sarà infatti quello di accompagnare l'evoluzione del genere umano svolgendo un ampio ventaglio di attività per acquisire le abilità da tramandare alle nuove generazioni.

Ancestors The Humankind Odyssey arriverà su PlayStation 4, Xbox One e PC (in esclusiva su Epic Games Store) nel corso del 2019. Servitevi pure della bianca lavagna dei commenti per condividere con il resto della community di Everyeye il vostro parere riguardo la nuova, originale IP della mente dietro alla saga di Assassin's Creed.