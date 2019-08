Ancestors The Humankind Odyssey: come resistere al freddo

Uno dei principali nemici in un gioco basato sulla sopravvienza come Ancestors: The Humankind Odyssey è proprio la temperatura del personaggio controllato dal giocatore, che potrebbe subire delle brusche variazioni in base alle condizioni atmosferiche.

Per semplificarvi la vita abbiamo quindi deciso di darvi qualche consiglio su come mantenere alta la temperatura del vostro personaggio e sfuggire alla morte. Il principale mezzo che vi eviterà il freddo è rappresentato da un’erba chiamata Khat. Si tratta di foglie di colore rosso che possono essere raccolte nella savana, per la precisione nei cespugli che crescono nei pressi dei corsi d’acqua. Non dovreste avere particolari problemi nel reperire questa particolare erba e, nel caso non l’aveste mai vista, vi consigliamo di andare alla ricerca dei cespugli con sopra un punto interrogativo (simbolo che indica oggetti mai incontrati in precedenza) vicino ai fiumi.

Una volta di fronte ad un cespuglio di Khat potrete decidere di utilizzare l’erba in due diversi modi. Il primo consiste nel mangiarla direttamente sul posto, così da aumentare la resistenza al freddo per un breve periodo di tempo. Il secondo metodo per consumare il Khat prevede invece che il personaggio applichi le foglie sul proprio corpo e, oltre a consumarne un quantitativo minore rispetto alla modalità di consumo precedente, si tratta della scelta perfetta da mettere in pratica prima di partire per una nuova esplorazione. Per applicare le foglie al corpo del protagonista dovrete prima utilizzare uno strumento per macinarle e, una volta attivato l’effetto, la vostra resistenza al freddo aumenterà per un bel po’ di tempo.

Nel caso voleste saperne di più sul gioco, vi ricordiamo che sulle nostre pagine potete leggere la recensione di Ancestors The Humankind Odyssey a cura di Francesco Fossetti.