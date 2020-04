Ancestors The Humnakind Odyssey: probabile sequel in arrivo, parla Patrice Désilets

Nell'estate dello scorso anno, Patrice Désilets ha portato nell'universo videoludico una particolare forma di narrazione del percorso evolutivo del genere umano.

Pubblicato in origine su PC, la Redazione di Everyeye vi ha parlato in maniera approfondita del titolo all'interno della sua recensione di Ancestors: the Humankind Odyssey, a cura del nostro Francesco Fossetti. In seguito, la produzione ha superato i confini dell'universo PC, per trovare spazio anche su console. Diversi mesi più tardi, dunque, Ancestors: The Humankind Odyssey è arrivato anche su PS4 e Xbox One.

Il percorso di questa nuova IP sembrerebbe tuttavia essere ben lontano dalla conclusione. Nel corso di un'intervista recentemente concessa a Official Xbox Magazine, Patrice Désislets ha infatti confermato che vi sono elevate possibilità di vederne un sequel. "Non abbiamo ripercorso l'intera evoluzione umana, - ha raccontao Désilets - quindi ci sono rimasti diversi anni da affrontare in sequel nel tempo, poiché il gioco finisce due milioni di anni fa, quindi abbiamo ancora due milioni di anni da coprire...perciò vederemo. Vedremo se fare un sequel in futuro. Sulla carta, è fatto. Ora è solo questione di capire quando abbiamo intenzione di realizzarlo".



Insomma, il lavoro svolto dal team per dipingere l'evoluzione delle comunità di primati nel corso dei millenni potrebbe avere ancora molto da offrire.