Anche Broforce si prepara a fare il proprio debutto su Nintendo Switch

A più di due anni dall'arrivo su PC, PlayStation 4 e Xbox One, il folle Broforce sta per arrivare anche su Nintendo Switch.

Il titolo, sviluppato da Free Lives e distribuito da Devolver Digital, sarà l'ultimo gioco del publisher ad arrivare sulla console ibrida Nintendo nel corso di questa calda estate. Dopo Enter the Gungeon (con l'aggiornamento Advanced Gungeons & Draguns), Crossing Souls, Not a Hero, Minit e The Messenger (in arrivo il 30 agosto), il cerchio verrà chiuso il 6 settembre con Broforce.

Per chi non sapesse di che gioco si tratta, Broforce è un folle sparatutto bidimensionale che ha come protagonisti dei personaggi chiaramente ispirati ai protagonisti di film e serie TV degli anni '80 e '90. Tra questi troviamo Rambro, Brommando, MacBrover, Bro Dedd, Bro in Black, Snake Broskin, Brodell Walker, Brominator, Brobocop e Indiana Brones.

Al momento pare che l'uscita di Broforce su Nintendo Switch sia prevista esclusivamente sull'eShop e non sembra essere in arrivo un'edizione retail. Potete farvi un'idea di quello che è il gioco dando un'occhiata alla replica di una nostra vecchia diretta nella quale Francesco Fossetti ha giocato il titolo per circa un'ora.