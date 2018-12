Anche Deku di My Hero Academia si aggiunge al roster di Jump Force!

Il roster di combattenti disponibili in Jump Force si fa sempre più nutrito. Tra gli ultimi ingressi, il protagonista del celebre Manga di Kohei Horikoshi: My Hero Academia.

Bandai Namco ha infatti annunciato che anche il tenace Izuku Midoriya, aspirante Hero conosciuto dai lettori come "Deku", è destinato ad unirsi al gruppo di combattenti presenti in Jump Force. L'informazione viene resa nota dall'account Twitter ufficiale della Software House, tramite il cinguettio che vi lasciamo, come di consueto, in calce a questa news. In allegato al Tweet potete visionare alcune prime immagini del personaggio.



Anche il manga di successo My Hero Academia sarà quindi rappresentato in Jump Force, il cui roster già conta numerosi personaggi provenienti dagli universi di One Piece, Dragon Ball o Bleach. Tra gli ultimi annunci di Bandai Namco troviamo, tra gli altri, Boa Hancock, Trunks e Renji Abarai. Non mancheranno inoltre gli stage a tema: tra i più recenti ad essere svelati troviamo Marineford, location che, per gli eventi ospitati, rappresenta una delle più significative del mondo di One Piece.

Cosa ne pensate, siete pronti a lottare? Jump Force è atteso su PC, Playstation 4 ed Xbox One a partire dal 15 febbraio del prossimo anno. Per chi desiderasse maggiori informazioni sul nuovo picchiaduro di Bandai Namco, ricordiamo che sulle pagine di Everyeye potete trovare le nostre impressioni sulla Closed Beta di Jump Force, descritte in uno speciale a cura di Gabriele Laurino.