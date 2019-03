Anche l'ESRB Valuta la Game of the Year Edition di Borderlands: annuncio in vista?

Mentre Gearbox continua a pubblicare teaser di giochi che saranno svelati durante il panel che terrà in occasione del PAX East 2019, che si terrà il 28 Marzo, continuano ad arrivare voci sul possibile arrivo di una Game of the Year Edition del primo capitolo di Borderlands.

Quella su una possibile GOTY del gioco è in realtà una voce in giro da diverso tempo: se ne parlò già su Reddit il mese scorso, e un'agenzia di rating coreana ha valutato Borderlands nello scorso mese di Maggio.

È notizia di oggi però che anche l'ESRB, l'ente che si occupa della classificazione dei prodotti di intrattenimento nel nordamerica, ha classificato il gioco, rivelando di fatto l'esistenza del videogame per PC, PlayStation 4 e Xbox One.

Non è chiaro al momento se si tratta di una remaster, di un remake o quant'altro di Borderlands, titolo lanciato nell'ormai lontano 2009 sulla scorsa generazione di console, ma visto che la software house sembra in vena di annunci, e considerando che manca ormai poco al famoso panel al PAX East, non ci sarebbe da stupirsi se il prodotto venisse annunciato ufficialmente proprio in quell'occasione.

Voi che ne pensate? Vi farebbe piacere l'annuncio di una riedizione del gioco o siete già proiettati verso il nuovo capitolo della saga, visto che anche Borderlands 3 potrebbe essere annunciato al PAX East?