Anche Far Cry 5, come il quarto capitolo, potrà essere completato in appena 10 minuti!

I ragazzi dilo hanno fatto ancora. Esattamente come quarto capitolo , anchepuò essere completato in appena 10 minuti. Non si tratta di un bug o di roba per speedrunner: è un vero e proprio finale alternativo.

Senza entrare eccessivamente nei dettagli, vi basta sapere che subito dopo l'introduzione dovrete compiere un'azione, apparentemente inevitabile, che innescherà tutti i rocamboleschi eventi dell'avventura. Tuttavia, avrete l'opportunità di ignorarlo: ciò non vi condurrà al game over, bensì a un vero e proprio finale alternativo con tanto di titoli di coda! Se non avete paura degli spoiler, potete guardare il filmato realizzato dalla redazione di Eurogamer.net che trovate in apertura di notizia.

Vi ricordiamo che Far Cry 5 verrà pubblicato su PlayStation 4, Xbox One e PC il 27 marzo. Nei giorni scorsi, il produttore esecutivo ha dichiarato che la campagna campagna principale sarà in grado di intrattenere per almeno 25 ore di gioco.

Il titolo di Ubisoft, in ogni caso, metterà a disposizione anche tante attività secondarie e l'interessante modalità Arcade, grazie alla quale i giocatori potranno creare dei livelli personalizzati. L'editor sarà estremamente potente e includerò asset provenienti da altri giochi della compagnia come Watch Dogs e Assassin's Creed Unity.