Anche i gatti sembrano essere interessati a Monster Hunter World

sta riscuotendo un grande successo di pubblico e di critica, che ha premiato il nuovo lavoro dicon voti eccellenti . Sembra però che i giocatori e i giornalisti videoludici non siano gli unici ad apprezzare il nuovo capitolo della serie.

Nelle ultime ore si stanno infatti diffondendo online decine di filmati e foto in cui possiamo osservare le reazioni di gatti (reali) ai Palico di Monster Hunter World, ovvero i felini antropomorfi che ci accompagnano nell'avventura. I gatti sembrano incuriositi dalle sembianze e dai versi di questi strani animali, e in alcuni casi provano addirittura a instaurare un contatto con le loro controparti virtuali. Per la gioia di tutti voi, in calce alla notizia potete osservare alcune delle testimonianze comparse in rete. Farete anche voi questo simpatico esperimento con i vostri animali domestici?

Ricordiamo ai lettori che Monster Hunter World è disponibile su Playstation 4 e Xbox One, mentre arriverà su PC durante l'autunno. Se siete alle prime armi e avete bisogno di aiuto per orientarvi nel gioco, vi consigliamo di dare un'occhiata alla guida per iniziare, al nostro video speciale in cui vi offriamo una panoramica completa della produzione e alla recensione di Everyeye scritta da Alessandro Bruni.