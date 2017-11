Anche in Australia si apre il dibattito su casse premio e gioco d'azzardo

Continua il dibattito legato a loot box e gioco d'azzardo: nelle scorse ore ilbelga ha espresso la sua opinione a riguardo e lo stesso ha fatto il Governo delle Hawaii. Oggi anche un portavoce dellaaustraliana si è pronunciato in merito a questo argomento.

Uno studente australiano ha contatto la Victorian Commission for Gambling and Liquor Regulation per chiedere chiarimenti a riguardo, ricevendo la risposta da parte dello Strategic Analyst Jarrod Wolfe, il quale fa sapere che a suo avviso l'acquisto di casse premio con ricompense casuali può essere paragonato al gioco d'azzardo.

Regolamentare la situazione non sarà facile, poichè ogni paese ha le proprie regole in merito al gioco d'azzardo, difficile dunque stabilire una normativa internazionale chiara e valida per tutti. Wolfe si dice preoccupato in particolar modo per i giocatori più giovani e invita questi ultimi "a evitare determinati giochi con microtransazioni invasive" suggerendo piuttosto di di "collezionare tutte le lune di Super Mario Odyssey".