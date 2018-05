Anche Lewis Hamilton scopre Fortnite: il campione di F1 ha giocato fino alle 5 del mattino

Il fenomeno Fortnite ha stregato anche Lewis Hamilton: il campione di Formula 1 ha provato il titolo per la prima volta, lasciandosi trascinare in una sessione di gioco notturna che si è prolungata fino alle 5 del mattino.

Come potete vedere a fondo pagina, Lewis Hamilton ha condiviso un paio di scatti sul suo account Instagram che testimoniano il primo contatto con Fortnite: l'atleta si è appassionato così tanto al gioco da rimanere sveglio tutta la notte, intrattenendosi con il Battle Royale di Epic Games fino alle 5 del mattino.

Non è la prima volta che uno sportivo di fama internazionale manifesta il suo interesse per il titolo multiplayer del momento. In più di un'occasione, infatti, il calciatore francese Antoine Griezmann ha esultato in campo con il balletto "Take the L" ispirato alla relativa emote del gioco, gesto che negli ultimi giorni è stato ripreso anche da altri atleti come il pugile Teofimo Lopez.

Il fenomeno ha raggiunto pure il mondo dello spettacolo, vedendo comparire perfino celebrità come il rapper Drake al fianco degli streamer di Twitch. Un'ulteriore testimonianza del successo di Fortnite, e della sua capacità di imporsi sempre di più nella cultura popolare. Cosa ne pensate di questo traguardo raggiunto dal titolo di Epic?