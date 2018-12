Anche Shawn Layden salirà sul palco dei Game Awards 2018

Dopo Phil Spencer, Geoff Keighley ha annunciato che anche un'altra grande figura dell'industria videoludica salirà sul palco dei Game Awards 2018 nelle vesti di presentatore: stiamo parlando di Shawn Layden, il presidente di Sony Interactive Entertainment Worldwide Studios.

Ricordiamo che Sony quest'anno ha deciso di cancellare la Playstation Experience perché, a detta proprio di Shawn Layden, non aveva abbastanza contenuti da mostrare. Cosa possiamo aspettarci, dunque, in occasione dei Game Awards 2018? Naughty Dog ha già confermato che The Last of Us Part 2 non sarà presente all'evento, ma probabilmente rivedremo Death Stranding, data la grande amicizia che lega Hideo Kojima e Geoff Keighley. Da qualche giorno si parla inoltre dell'eventuale annuncio del remake di Crash Team Racing, e i dadi arrivati in redazione sembrano proprio avallare questa ipotesi. Secondo altre voci di corridoio, invece, scopriremo finalmente la data di uscita di Dreams e le finestre di lancio di Death Stranding e Ghost of Tsushima. Insomma, la carne al fuoco è tanta, e la conferma della presenza di Shawn Layden contribuisce ad alimentare ulteriormente (come se ce ne fosse bisogno) la fiamma della curiosità. Per scoprire quali sorprese sono in serbo per noi dobbiamo però attendere fino alla notte di venerdì 7 dicembre.