Anche The Outer Worlds e Control saranno esclusive Epic Store su PC

Le ambizioni espansionisitiche di Epic Games Store sembrano essere sempre più grandi: non solo il il marketplace di Tim Sweeney accoglierà l'arrivo di Heavy Rain, Beyond Two Souls e Detroi Become Human su PC, ma si è assicurato anche l'esclusività di una serie di videogiochi attesi nei prossimi mesi.

Nel corso della Game Developers Conference 2019, Epic Games ha confermato che due tra i titoli maggiormente attesi dai giocatori sono in arrivo su Personal Computer in esclusiva (non sappiamo se temporale o definitiva) su Epic Store. Stiamo parlando di The Outer Worlds, il nuovo RPG Sci-Fi in prima persona con cui Obsidian Entertainment è riuscita a catturare l'attenzione di una buona fetta degli utenti, e Control, il nuovo action-adventure "paranormale" di Remedy Entertainment, noti per i franchise di Alan Wake e Quantum Break.

Ma non è finita qui: Epic Store si è assicurata ancora una lunga lista di altri giochi, che vi andiamo a riportare per intero di seguito:

Afterparty - Night School Studios

Ancestors: The Humankind Odyssey - Panache Digital

The Cycle- Yager

Dauntless - Phoenix Labs

Industries of Titan - Brace Yourself Games

Journey to the Savage Planet - Typhoon Studios and 505 Games

Kine - Chump Squad

Phoenix Point - Snapshot Games

The Sinking City - Frogwares and Bigben

Spellbreak - Proletariat Inc

Solar Ash Kingdom - Heart Machine and Annapurna Interactive

Tra i nomi più interessanti troviamo Solar Ash Kingdom, il nuovo gioco degli autori di Hyper Light Drifter, il "Monster Hunter-like" Dauntless, e Ancestors: The Humankind Odyssey, il nuovo gioco di Patrice Désilets, co-creatore di Assassin's Creed. Incurante, quindi, delle pesanti critiche giunte dagli utenti PC che non gradiscono questo tipo di pratiche esclusive sulla piattaforma e che hanno fatto sentire la loro voce con i casi di Metro Exodus e Tom Clancy's The Division 2, Epic prosegue a imperterrita con la sua strategia, nella speranza di far crescere in maniera costante la sua userbase.