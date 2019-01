Anche il velivolo A-10C Thunderbolt II si mostra in Ace Combat 7: Skies Unknown

Ace Combat 7: Skies Unknown è ormai veramente prossimo alla pubblicazione. Nell'attesa dell'arrivo della data d'uscita, un nuovo velivolo si mostra ai videogiocatori che non vedono l'ora di poter solcare i cieli all'interno del Titolo.

Tramite l'account Twitter ufficiale di Bandai Namco Entertainment Italia, è stata infatti resa disponibile al pubblico una breve clip, il cui protagonista è il velivolo A-10C Thunderbolt II. Quest'ultimo si mostra infatti in azione all'interno del video allegato al cinguettio, che trovate, come di consueto, in calce a questa news. Di seguito, il testo di presentazione del potente velivolo: "Sviluppato specificatamente per il supporto aereo ravvicinato, l'A-10C Thunderbolt Ⅱ è particolarmente efficace contro le forze nemiche a terra".



Il mezzo va dunque ad aggiungersi al vasto numero di velivoli mostrati da Bandai Namco nel corso degli ultimi mesi e che saranno disponibili all'interno di Ace Combat 7: Skies Unknown. Tra questi: il SU-34, il SU-57 o il Typhoon.

Ricordiamo ai Lettori che non vedono l'ora di improvvisarsi piloti all'interno di Ace Combat 7: Skies Unknow che il Titolo è ormai prossimo all'uscita. Il Gioco sarà infatti pubblicato su Playstation 4 ed Xbox One in data giovedì 17 gennaio, mentre la versione PC sarà disponibile su Steam a partire dal prossimo venerdì 1 febbraio.