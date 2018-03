Ancora Facebook, Amazon, Netflix ed Huawei P20. Le top news tech di ieri

La settimana che si è aperta sarà all'insegna delle presentazioni. Nella giornata di oggi, infatti,presenterà il nuovo, seguita poi daed infine da. Non si è però placata la polemica sul casodi Facebook.

Datagate: Facebook risponde

E cominciamo proprio da qua, perchè la risonanza che ha ricevuto a livello mondiale il caso Datagate è stata importante.

Le recenti rivelazioni di domenica pomeriggio, che hanno svelato come l'applicazione per Android del social network riesca ad intercettare i registri delle chiamate degli utenti e la cronologia SMS, ha reso lo scandalo ancora più grave di quanto già lo fosse.

A tal proposito è intervenuta Facebook che, tramite una dichiarazione rilasciata da un portavoce ed un lungo documento pubblicato sul blog ufficiale, ha precisato che "i dati vengono utilizzati per migliorare l'esperienza delle persone su Facebook" ed incentivano le connessioni con gli sconosciuti. Tuttavia, ha anche affermato che sono gli utenti a dare il permesso e che la funzione è stata introdotta anche su Messenger. La compagnia di Menlo Park precisa anche che "se hai scelto di attivare questa funzione, inizieremo a registrare continuamente queste informazioni", in caso contrario no.

Sulla questione è intervenuto anche l'amministratore delegato, Mark Zuckerberg, che nel corso del weekend ha acquistato una pagina su diversi giornali americani (The New York Times, The Washington Post, e The Wall Street Journal) ed inglesi (The Observer, The Sunday Times, Mail on Sunday, Sunday Mirror, Sunday Express ed il Sunday Telegraph) per scusarsi con gli utenti, promettendo che "farò tutto ciò che è in mio potere per fare di meglio".

Il drone di Amazon che capisce i gesti

Amazon continua a puntare sulle consegne con i droni, in quanto convinta sia il futuro della corrispondenza.

Il gigante di Jeff Bezos, a tal proposito, ha brevettato un nuovo drone in grado di capire i movimenti ed i gesti degli utenti, una novità assoluta sul cui lancio però non abbiamo informazioni.

Lo USS Patent and Trademark Office, ha nella fattispecie svelato un nuovo veicolo volante targato Amazon che è in grado di riconoscere i movimenti delle mani degli utenti ed i vari gesti per capire come comportarsi. Ad esempio, se il sistema di sensori del drone capta che l'utente sta ondeggiando le braccia, rileverà in automatico che è presente un ostacolo o un oggetto, e proprio per questo motivo potrebbe decidere di non effettuare la consegna o di spostare lo spazio in cui depositare il pacco.

Huawei P20 e P20 Pro: nuove conferme

Come dicevamo poco sopra, nella giornata di oggi (alle 14:00) è prevista la presentazione dei nuovi smartphone top di gamma di Huawei. La linea P20 sarà composta da P20 Lite, P20 Pro e P20, ma a riguardo conosciamo già la maggior parte delle specifiche tecniche.

Ad alimentare ulteriormente il tran tran mediatico ci ha pensato un rivenditore tedesco, Saturn, che ha svelato non solo le schede tecniche, ma anche i prezzi di P20 Pro e P20, rispettivamente di 649 ed 899 Euro. Gli stessi prezzi sono stati confermati anche da Mediaworld Italia, che potrebbe decidere di applicare gli stessi costi anche nel nostro paese.

La F1 su Netflix

Chiudiamo questa carrellata di notizie con Netflix che ha annunciato una docu-serie sulla Formula 1 incentrata sulla stagione in corso e che vedrà la luce ad inizio 2019.