Ancora guai per l'ex giocatore xQc: la polizia torna a far irruzione nel suo appartamento

L'ex giocatore della Overwatch League Félix "xQc" Lengyel è finito ancora una volta nel mirino della polizia la scorsa notte. Il ragazzo stava giocando a Detroit: Become Human quando ha sentito bussare alla porta.

Per la seconda volta in un mese i poliziotti gli hanno fatto una visitina ma, nonostante alcuni media lo riportino, xQc non è stato vittima del fenomeno “swatting”.

Gli streamer di Twitch sono stati spesso bersagli di chiamate anonime di “buontemponi” alla polizia. Una chiamata ha addirittura provocato una vittima a dicembre quando la polizia ha sparato e ucciso un ragazzo di 28 anni a Wichita, nel Kansas.

I poliziotti sono stati chiamati per i rumori molesti che avrebbero fatto infuriare il vicino di casa. Secondo quanto riferito dallo stesso ragazzo, infatti, avrebbe recato disturbo con i propri schiamazzi al vicino dell'appartamento soprastante.

XQc è rimasto a parlare con la polizia per 15 minuti mentre lo streaming continuava a trasmettere. Alla fine la polizia ha interrogato il ragazzo e perquisito il suo appartamento.

I poliziotti appaiono addirittura in video e commentano tra loro che "probabilmente il ragazzo stava urlando perché stava giocando ai videogiochi" e che si “guadagnava da vivere così”.

Un incidente simile si è verificato il 16 maggio quando la polizia era stata chiamata a intervenire nell'appartamento di xQc. In quell'occasione i poliziotti ci erano andati un po' più sul pesante entrando con le armi in pugno.

Insomma, xQc sembra non avere un attimo di pace.