Parte Ancora Maledetta, il torneo ufficiale della community di Sea of Thieves Italia

Corpo di mille balene! I rappresentanti della community di Sea of Thieves Italia invitano tutti i lupi di mare dell'avventura piratesca di RARE a partecipare ad Ancora Maledetta, il torneo ufficiale di SoT Italia.

L'iniziativa, promossa dall'affiatato collettivo di bucanieri digitali riuscito a rientrare nel prestigioso programma di affiliazione lanciato a settembre da RARE per contribuire allo sviluppo di Sea of Thieves, darà modo ai fan italiani del sandbox di Microsoft di darsi battaglia e stringere nuove amicizie facendo scorrere fiumi di Grog.

Per partecipare attivamente alla terza edizione di Ancora Maledetta occorre entrare a far parte della ciurma ufficiale di Sea of Thieves Italia: per tutti i dettagli, vi rimandiamo alle pagina Discord e Facebook di SoT Italia. Le regole d'ingaggio sono piuttosto semplici e prevedono delle sfide tra due galeoni guidati da otto pirati, con l'obiettivo finale di issare l'ancora nemica e guadagnare l'accesso alle fasi successive del torneo.

L'intero evento, come avvenuto nelle passate edizioni, sarà trasmesso sul canale Twitch di Sea of Thieves Italia e ci terrà impegnati in una serie di appuntamenti che avranno luogo da qui al 26 ottobre. Prima di lasciarvi al video di presentazione di Ancora Maledetta e di augurare buon divertimento ai partecipanti e agli spettatori del torneo di SoT Italia, ricordiamo a tutti gli appassionati dell'avventura piratesca a mond aperto su PC e Xbox One che è da poco disponibile la Fortezza dei Dannati, l'attività a tema Halloween di Sea of Thieves.