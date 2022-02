And Just Like That 2: perché il revival di Sex and the City non è stato ancora rinnovato?

Secondo molti And Just Like That non proseguirà. Il mancato annuncio di un rinnovo della serie revival di Sex and the City, a due settimane dall'arrivo dell'ultimo episodio, sembra già una condanna agli occhi dei fan. Tuttavia le cose non sono così semplici, e a spiegarlo è Casey Bloys, Chief Content Officer di HBO.

Sembra che le questioni siano principalmente due: di natura creativa e di tipo logistico. La serie, infatti, è andata bene, e la voglia di continuare ci sarebbe da parte della HBO.

"Onestamente è una scelta di Michael [showrunner] e Sarah Jessica" ha detto Bloys in merito al rinnovo. "Devono essere certi di voler continuare. Penso che lo faranno. Sono venuti da noi con questa idea di Big che muore dandoci modo di entrare in una storia di donne sui cinquant'anni. Credo che vogliano essere certi di avere qualcosa per cui sono ugualmente eccitati... Stanno parlando di una storia." Dunque ciò di cui ci sarebbe bisogno è semplicemente tempo, in modo che chi ha le redini del progetto possa pensare a una continuazione degna.

Ovviamente a complicare le cose sono anche gli impegni del cast. "Com'è chiaro, le persone hanno più lavori, come Cynthia Nixon che sta girando Gilded Age" ha detto Bloys. "Tutti hanno tante cose da fare."

Dunque sembra che la serie, che è stata uno dei maggiori successi di HBO quest'anno, potrebbe tornare, ma non senza difficoltà. A confermarlo è la stessa Sarah Jessica Parker, che non solo si è detta disponibile a partecipare a una stagione 2, ma ha anche aggiunto di aver già sentito lo showrunner. Staremo a vedere. Intanto vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato di And Just Like That.