Mia and the Dragon Princess annunciato: tra FMV, tanta azione e grandi scelte

Amanti dei videogiochi in FMV, Wales Interactive sta per fare il suo ritorno. L'azienda ha infatti annunciato lo sviluppo di Mia and the Dragon Princess, nuova avventura interattiva prevista in uscita su PC, console PlayStation e Xbox, Nintendo Switch e sistemi mobile entro l'ultimo trimestre del 2022.

Come da tradizione nelle produzioni targate Wales Interactive (a tal proposito potete leggere la nostra recensione di Bloodshore, la loro precedente fatica), anche in Mia and the Dragon Princess ci ritroveremo davanti a una produzione interamente realizzata in Full Motion Video con attori in carne ed ossa, con le scelte del giocatore che plasmeranno l'evoluzione della vicenda portando a una nutrita schiera di finali differenti.

Protagonista dell'avventura è Mia, una barista la cui esistenza verrà sconvolta dall'arrivo di una misteriosa donna all'interno del suo locale, in fuga da una banda di teppisti a lei interessati per motivi sconosciuti. Mia dovrà quindi proteggerla e scoprire al tempo stesso la sua reale identità, nel frattempo che respinge gli assalitori a suon di combattimenti coreografici. Le decisioni prese in corsa dall'utente determineranno il destino di Mia e della sua protetta.

Oltre a Mia and the Dragon Princess, Wales Interactive ha già in programma altri due titoli FMV: informazioni sui restanti progetti verranno condivise nel prossimo futuro, nel frattempo che si attende l'uscita del progetto già confermato entro la fine del 2022.