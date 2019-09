Andiamo a caccia di demoni con il nuovo video gameplay di Devil's Hunt

Dopo aver stretto un accordo con Lucifero, Desmond prova a rientrare in possesso della sua anima facendo la spola tra questo mondo e gli Inferi per andare a caccia di demoni nel nuovo video gameplay di Devil's Hunt, l'intrigante action adventure in salsa horror di Layopi Games e 1C Entertainment.

Realizzata partendo dalle solidissime fondamenta narrative offerte dal romanzo "Equilibrium", la nuova epopea a tinte oscure degli sviluppatori polacchi promette di soddisfare i gusti e le esigenze degli appassionati del genere grazie a un impianto di gioco ispirato (con le dovute proporzioni) a Devil May Cry.

Il ricco pattern di mosse e di attacchi che andrà a comporre il vocabolario di mazzate di Desmond farà leva sullo spirito d'intraprendenza degli utenti e sulla loro volontà di ampliare ulteriormente le abilità del proprio alter-ego. Il tutto, attraverso l'acquisizione di nuovi poteri demoniaci da assorbire dai boss delle missioni principali e secondarie di una trama che prevede più di 100 cutscene per un totale di due ore di scene in cinematica.

Come possiamo intuire scorrendo le violente scene di gameplay del filmato sfornato dalle fucine digitali di Layopi, a ciascun giocatore spetterà il compito di plasmare l'eroe dei propri incubi (visto il setting infernale) per aiutare Desmond nel suo faticoso percorso di redenzione. La versione PC di Devil's Hunt sarà disponibile a partire dal 17 settembre, mentre per quanto concerne le edizioni console occorrerà pazientare fino ai primi mesi del 2020 per assistere all'approdo del titolo su PlayStation 4, Xbox One e, successivamente, su Nintendo Switch.