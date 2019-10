Andiamo a caccia di zombie nel video gameplay di The Walking Dead: Saints & Sinners

Attraverso una video dimostrazione di Saints & Sinners pubblicata sul canale YouTube di COGconnected, gli autori di Skydance e Skybound Games ci permettono di familiarizzare con il sistema di gameplay di questa ambiziosa avventura VR ambientata nella dimensione post-apocalittica di The Walking Dead.

Annunciato nel luglio del 2018 e ripresentato nei giorni scorsi con un trailer in cinematica, il progetto VR di Saints & Sinners ci vedrà partecipare a una serie di attività in cui dovremo reperire le risorse necessarie alla sopravvivenza della propria comunità.

Le sfide offerteci dal titolo, sulla cui trama sta lavorando lo stesso team di autori al seguito del papà della serie di The Walking Dead, Robert Kirkman, saranno molteplici e verteranno attorno alla ricerca di oggetti, elementi di equipaggiamento, armi e risorse all'interno di uno scenario a tinte horror dominato dagli zombie e dalle bande erranti di sciacalli. L'esperienza di gameplay promessa da Skydance e Skybound sarà perciò votata all'azione, con un ricco campionario di animazioni basate sull'utilizzo delle armi da fuoco e degli attacchi corpo a corpo, come possiamo ammirare nel filmato che campeggia a inizio articolo.

L'uscita di The Walking Dead: Saints & Sinners è prevista per il 23 gennaio del prossimo anno. Almeno inizialmente, l'avventura a tinte oscure in realtà virtuale ambientata a New Orleans potrà essere vissuta solo ed esclusivamente su PC: come spesso avviene in questi casi, il destino della futura trasposizione su PS4 con PS VR sarà decretato dal successo che saprà ottenere il titolo su PC.