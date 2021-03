Andro Dunos 2: annunciato un nuovo gioco per SEGA Dreamcast!

Per quanto possa sembrare incredibile, qualcuno ha annunciato un nuovo gioco per Dreamcast in arrivo quest'anno. La console SEGA è uscita di produzione nei primi mesi del 2001 (esatto, sono passati vent'anni) ma sono tanti gli sviluppatori indipendenti che hanno continuato a supportare l'hardware con nuove produzioni.

E' il caso di PixelHeart e Picorinne Soft che hanno annunciato Andro Dunos 2, seguito di uno sparatutto a scorrimento uscito nel 1992 su Neo Geo MVS/AES e sviluppato da Visco Corporation. Andro Dunos 2 è un progetto del tutto nuovo che può contare sulle stesse meccaniche di gioco che hanno reso celebre l'originale, uno stile estetico rètro e una colonna sonora composta da Allister Brimble, nome noto per aver dato vita alle soundtrack di giochi come Alien Breed, Body Blows, Project-X, Colonization, Driver e Superfrog.

Andro Dunos 2 uscirà quest'anno su Nintendo 3DS, Nintendo Switch, PS4, Xbox One e SEGA Dreamcast in versione fisica, sul sito di PixelHeart potete prenotare le varie versioni disponibili con prezzi a partire da 29.99 euro, verranno prodotte anche edizioni limitate a tiratura limitata con vari bonus tra cui poster, CD con la colonna sonora e certificato di autenticità, in questi casi però i prezzi salgono. PixelHeart inoltre ha annunciato il porting del primo Andro Dunos per Dreamcast, anche questo disponibile in preordine solo in edizione standard.