Android su Nintendo Switch? In arrivo una ROM non ufficiale

Il team di modder Switchroot ha annunciato che presto pubblicherà una prima ROM (ovviamente non ufficiale) del sistema operativo Android per Nintendo Switch.

La build in questione sarà basata su LineageOS 15.1 e di conseguenza su Android 8.1 Oreo anzichè su Android Q come ipotizzato in un primo momento. Il team assicura che "tutti i file necessari per l'installazione verranno forniti in un comodo ZIP, tra cui un bootloader", tuttavia il corretto avvio dell'OS di Big G su Nintendo Switch resta incerto.

Per il momento Android Switch non potrà essere utilizzato per applicazioni pratiche di alcun tipo, lo scopo di questa prima fase di test è solamente quello di garantire l'installazione del sistema operativo sulla console, un primo passo verso qualcosa di più concreto che potrebbe anche non verificarsi mai a causa di limitazioni tecniche.

Da sottolineare inoltre come il progetto potrebbe essere bloccato da Google o Nintendo, anche se gli sviluppatori si dicono fiduciosi riguardo la clemenza delle due aziende citate.