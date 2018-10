Andrzej Sapkowski chiede 16 milioni di dollari a CD Projekt per i diritti di The Witcher

Ancora problemi tra Andrzej Sapkowski e CD Projekt: l'autore polacco ha chiesto alla compagnia un risarcimento pari a 16 milioni di dollari per i diritti di The Witcher 2 Assassins of Kings e The Witcher 3 Wild Hunt

La storia è nota: nel 2005 Sapkowski ha ceduto i diritti sui romanzi di The Witcher a CD Projekt, all'epoca compagnia di medie dimensioni intenzionata a dare vita a un action RPG basato sulla saga omonima, ai tempi discretamente popolare in Russia e Polonia. L'autore, da parte sua, ha ceduto i diritti di sfruttamento dell'opera Wiedźmin ad un prezzo piuttosto basso (mai rivelato esattamente) di fatto non credendo nel possibile successo del progetto.

Adesso le cose sono però cambiate e lo studio legale che cura gli interessi dello scrittore hanno chiesto a CD Projekt un risarcimento pari a 16 milioni di dollari per diritti non pagati: i legali chiedono di rivedere gli accordi firmati specificando che la vendita riguardava solamente i diritti di sfruttamento per il primo videogioco The Witcher e non per i successivi sequel ed espansioni.

Le due parti si avviano quindi verso una nuova causa legale, vi terremo aggiornati su tutti gli sviluppi in merito. Ricordiamo che The Witcher diventerà anche una serie Netflix con protagonista Henry Cavill, realizzata con la supervisione dell'autore originale.