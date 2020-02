Anfibio Acquatico, Fiore del Sogno e le altre skin del negozio di Fortnite

Puntuale come un orologio arriva anche oggi l'aggiornamento del Negozio di Fortnite, e il nuovo carico di merci comprende alcune skin e oggetti davvero interessanti. In particolare per quanto riguarda le skin, oggi ne troviamo in vendita ben cinque, tra cui quella leggendaria (e piuttosto inquietante) Anfibio Acquatico.

Si tratta tra l'altro della skin scelta come copertina per il post di Twitter di Fortnite, per cui potete anche guardarla in anteprima in calce alla news. Oltre all'Anfibio Acquatico però, se vi interessasse dare un tocco hippie al vostro personaggio, potete acquistare la skin Fiore del Sogno, che trovate in vendita a 1500 V-Bucks.

Tra le altre skin troviamo Hotwire, sempre a 1500 V-Bucks, la colorata Limelight a 1200 V-Bucks e Scout, a soli 800 V-Bucks. Completano il quadro poi i picconi Megawolt e Tree Splitter, rispettivamente da 800 e 500 V-Bucks, la copertura Zesty, e i soliti balletti, che oggi sono Hootenanny e Old School.

Come sempre vi ricordiamo che gli oggetti in vendita hanno il solo scopo di cambiare l'estetica del vostro personaggio, e dunque non vi conferiranno alcun vantaggio in battaglia. Sempre sul battle royale di Epic Games, è stata annunciata la Fortnite Celebration Cup, di cui trovate i dettagli sul nostro sito, mentre i giocatori continuano a lamentarsi per via di alcuni bug che affliggono le emote di Fortnite.