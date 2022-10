Angela Lansbury è morta: aveva doppiato anche un personaggio di Kingdom Hearts 2

L'11 ottobre è morta Angela Lansbury, attrice britannica celebre per il ruolo di Jessica Fletcher ne La Signora in Giallo ma non solo, dal momento che in oltre 60 anni di carriera la Lansbury ha recitato in centinaia di film, produzioni teatrali e serie televisive... e anche in un videogioco.

Nel 1991, all'apice del successo de La Signora in Giallo, Angela Lasbury viene scelta dalla Disney per doppiare il personaggio di Mrs. Potts ne La Bella e La Bestia, l'interpretazione del personaggio della Teiera regala all'attrice una grande popolarità presso il pubblico dei più giovani e presso tutti gli appassionati dei classici Disney.

Un ruolo che la Lansbury è stata chiamata a interpretare più volte in varie rappresentazioni teatrali e performance televisive, ma non solo perché Angela ha prestato la voce a Mrs. Potts anche nel videogioco Kingdom Hearts 2 uscito nel 2005.

Una carriera, quella della Lansbury, iniziata quando l'attrice era giovanissima, inizialmente in pellicole minori, fino a raggiungere un notevole successo con film come Pomi d'ottone e manici di scopa (sempre per restare in casa Disney), a Broadway e ovviamente in televisione con il personaggio di Jessica Fletcher, vedova ed ex insegnante che in età avanzata diventa celebre come scrittrice di libri gialli.