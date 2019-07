Angeli e Demoni in arrivo nell'aggiornamento del negozio di Fortnite

L'eterna lotta tra il bene e il male sta per scatenarsi su Fortnite... no beh, forse abbiamo un tantino esagerato, eppure le skin messe in vendita nell'aggiornamento del negozio di Fortnite di oggi sembrano davvero andare in quel senso, visto che si tratta di outfit che ci trasformeranno in angeli o in demoni.

Decidete voi da che parte stare, se da quella delle celestiali creature, con la leggendaria skin Ark da 2000 V-Bucks, o se da parte degli scagnozzi del Maligno, con la skin epica Malcore, da 1500 V-Bucks. Se non altro essere cattivi costa di meno.

Sono in vendita anche i picconi Evil Eye e Virtue, la copertura Divine e la skin rara Dare. Per quanto riguarda le Daily Sales invece, troviamo in vendita ben tre emote: Intensity, Squat Kick e Whirlwind, insieme alla skin non comune Scarlet Defender e la copertura Contrast.

Come al solito vi ricordiamo che l'aggiornamento dello shop sarà online dalle 13 circa italiane, e che gli oggetti che acquisterete avranno come unica funzione quella di cambiare l'estetica del vostro personaggio. Avete già deciso come spendere i vostri sudati V-Bucks?

Per quanto riguarda le ultime novità sul gioco, sembra che la popolarità di Fortnite sia in calo, insieme a quella degli altri Battle Royale. Sarà per questo che Epic Games sta per inserire un nuovo fucile a pompa in Fortnite?