Angelo Maggi: il doppiatore di Tony Stark su Voice Over su Twitch l'11 maggio

Domani 11 maggio torna Voice Over, lo speciale Talk Show di Everyeye.it dedicata ai grandi protagonisti del doppiaggio italiano, dalle serie TV agli anime fino ad arrivare ai videogiochi e ovviamente anche al cinema.

L'appuntamento è alle 21.00 sul canale Twitch di Everyeye.it, dove questa volta sarà presente un altro ospite d'eccezione: Angelo Maggi, voce italiana di Tony Stark/Iron Man (Robert Downey Jr.) nel Marvel Cinematic Universe, del Commissario Winchester nei Simpson e doppiatore di moltissime star di Hollywood tra cui Tom Hanks (Cast Away, Greyhound), Bruce Willis (Il sesto senso, Unbreakable) e Gary Oldman (Il cavaliere oscuro, Apes Revolution). Di recente, inoltre, ha raccolto la pesante eredità del compianto Fabrizio Frizzi come voce di Woody in Toy Story 4.

Come sempre, la nuova puntata di Voice Over sarà un'occasione per esplorare il dietro le quinte del doppiaggio e raccontare le emozioni, le fatiche e i meccanismi di questo affascinante mestiere.

