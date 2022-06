Anger Foot: l'FPS ispirato a Hotline Miami arriva nel 2023, demo disponibile su Steam

Uno dei protagonisti del Devolver Digital Showcase 2022 è stato Anger Foot, uno sparatutto in prima persona che strizza l'occhio a Hotline Miami e ad altri prodotti ad alto tasso di violenza.

Come possiamo vedere nel trailer mostrato nel corso della bizzarra conferenza di Devolver Digital, si tratta di uno sparatutto con telecamera in prima persona nel quale il protagonista deve sventare le operazioni illegali di un gruppo di criminali e, per farlo, ricorre alle maniere forti. Il titolo del progetto deriva dalla possibilità di irrompere nelle stanze con un poderoso calcio in grado di sfondare qualsiasi porta, così da cogliere alla sprovvista i brutti ceffi all'interno della stanza e massacrarli a suon di piombo. Lo stile del gioco è sopra le righe e non cerca il realismo: un esempio è il gruppo di criminali di Shit City (sì, la città che fa da sfondo al gioco si chiama così), la cui testa ha la forma di una mano che fa il dito medio.

Prima di lasciarvi al trailer del gioco, vi ricordiamo che il suo arrivo è previsto esclusivamente su PC nel corso del prossimo anno ed è attualmente possibile visitare la pagina ufficiale Steam per procedere al download di una demo gratuita di Anger Foot.