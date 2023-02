Angry Birds, cambio di nome su App Store e addio a Google Play: cosa succede?

Importanti cambiamenti per l'originale Angry Birds. Rovio annuncia che il suo iconico titolo mobile verrà rimosso dalla vendita su Google Play Store il prossimo 23 febbraio, mentre su App Store sarà ancora disponibile ma con un nome diverso, Red's First Flight.

Cosa ha spinto la compagnia a stravolgere in questo modo il suo gioco più simbolico? E' la stessa Rovio a spiegarlo in un comunicato: sostanzialmente la grandissima popolarità di cui l'originale Angry Birds gode ancora oggi a distanza di anni sta avendo ripercussioni negative sulle vendite di tutte le altre produzioni della software house collegate al franchise, motivo per cui "oscurare" il primo gioco della serie si è reso necessario per permettere agli altri titoli di respirare.

Rovio avrebbe in sviluppo un nuovo Angry Birds, e questa mossa servirebbe appunto per garantirgli una maggiore popolarità non appena sarà pronto per la vendita. In ogni caso chi ha già scaricato ed installato il gioco sui propri dispositivi Android potrà continuare a giocarci nonostante la rimozione da Google Play Store, sebbene l'eventuale passaggio ad uno smarthpone diverso non consentirebbe la possibilità di poterlo scaricare nuovamente. Sull'App Store dei dispositivi iOS il gioco rimane invece disponibile per la vendita, seppur con un titolo diverso e più generico.

Cosa ne pensate di questi grossi cambiamenti?