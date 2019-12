Angry Birds compie dieci anni: ecco il video celebrativo

Come vola il tempo. Sono passati dieci anni da quando faceva il suo esordio Angry Birds, quello che fu forse il primo fenomeno del mobile gaming. Rovio Games, per festeggiare l'avvenimento, ha preparato una serie di iniziative, sia "fisiche", come un evento a Times Square, sia su internet, con il video celebrativo diffuso nelle scorse ore.

Il filmato mostra appunto gli ultimi dieci anni passati sotto il segno di Angry Birds, tra giochi, film, corti animati, apparizioni televisive e ovviamente tonnellate di merchandise. Angry Birds è diventato rapidamente un fenomeno di massa della cultura pop, nonché mascotte del mobile gaming in generale.

Il titolo d'esordio fu il primo mobile game a raggiungere il miliardo di download, ed il franchise nelle sue varie incarnazione ha superato i 4.5 miliardi di download totali. Per un periodo insomma, ovunque uno si girasse c'era un riferimento ad Angry Birds. Per fortuna adesso non è più così onnipresente, ma è comunque divertente fare un tuffo nel passato e vedere l'impatto che ha avuto il gioco sulla società, come mostrato nel video di Rovio.

Oggi, dopo due film discreti e una linea di giochi per smartphone meno affollata, Angry Birds continua ad intrattenere tantissime persone. E allora auguri, Angry Birds!