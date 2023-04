Angry Birds incontra Sonic: c'è un precedente, vediamo se ve lo ricordate

Dopo i rumor dei giorni scorsi, adesso è ufficiale: SEGA ha comprato Angry Birds per 700 milioni di euro, o meglio la compagnia giapponese ha comprato l'azienda finlandese Rovio, proprietaria dell'IP Angry Birds dal lontano 2009, tra pochi mesi il brand passerà interamente nelle mani della casa di Sonic.

E proprio Sonic ovviamente è al centro di tanti meme in queste ore, tra chi sogna un "Angry Sonic" e chi un crossover del riccio blu magari nel prossimo film di Angry Birds. In realtà c'è un piccolo precedente datato 2015, anche se molti non se lo ricorderanno, dal momento che sono passati quasi otto anni.

All'epoca, SEGA ha collaborato con Rovio per lanciare uno speciale evento Sonic Dash in Angry Birds Epic, Sonic ha fatto la sua apparizione nel gioco solamente per un periodo limitato, dal 30 agosto al 15 settembre 2015, per poi scomparire definitivamente dal franchise di Angry Birds.

Con l'acquisizione di Rovio da parte di SEGA, future apparizioni del riccio blu nei giochi di Angry Birds sono certamente possibili e chissà che non si pensi anche ad uno spin-off interamente dedicato a Sonic, con Knuckles, Tails ed Amy impegnati a sconfiggere il Dottor Eggman. Chiaramente, questa è solo una ipotesi...