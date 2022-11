Angry Birds NEXT in sviluppo, ma da Rovio c'è molto altro: oltre il mobile

Adesso che Angry Birds ha sfondato anche lato cinema (non manca la serie TV Angry Birds: Summer Madness), Rovio è proiettata verso il futuro a livello videoludico. In questo contesto, sono arrivati annunci importanti per Angry Birds e non solo.

Secondo quanto riportato da GamingonPhone, nonché come ufficializzato direttamente mediante il portale ufficiale di Rovio nel contesto delle comunicazioni relative al Q3 2022, la popolare software house finlandese dispone attualmente di 10 titoli in sviluppo nell'arco di tutti i suoi studi.

Ci sono dunque parecchie novità in arrivo, tra cui si fa notare il progetto denominato "Angry Birds NEXT". Infatti, nell'immagine di presentazione delle future strategie di Rovio emersa sul Web, ovvero quella che potete vedere in calce alla notizia, si legge che "Angry Birds sta per volare oltre il mobile con un gioco multiplayer cross-platform".

Per il momento ci sono in realtà ben pochi dettagli sul progetto, se non un concept a bassa risoluzione incluso nell'immagine di presentazione, ma staremo a vedere. Per il resto, gli altri progetti in fase di sviluppo negli studi Rovio includono un RPG di Angry Birds, un "Novel Angry Birds" (che potrebbe essere basato su una storyline incentrata sulle scelte dell'utente) e Bad Piggies 2.

Ci sono poi novità come Moomin: Puzzle & Design, due nuovi titoli legati a Hunter Assassin, Match-3 e ulteriori 2 casual game. Insomma, la comunicazione dei dati trimestrali di Rovio ha portato con sé parecchie informazioni sul futuro della software house, che sembra andare anche oltre il mondo mobile.