Angry Birds e Realtà Aumentata: annunciato Angry Birds AR: Isle of Pigs per Mobile

I celebri Angry Birds si preparano ad un nuovo esordio su piattaforme mobile, con un Gioco che sfrutta la tecnologia della Realtà Auentata! Ecco tutti i principali dettagli.

Annunciata da Resolution Games e Rovio, questa nuova incarnazione del celebre franchise si intitolerà Angry Birds AR: Isle of Pigs. Il gioco è già attualmente disponibile per il preordine nell'App Store per iPhone 6S e modelli successivi, oltre che per tutti i modelli di iPad Pro ed iPad di quinta e sesta generazione. Questa nuova versione dell'amato franchise sfrutterà la nota tecnologia della Realtà Aumentata, come ampiamente intuibile dal trailer di annuncio, che potete trovare come di consueto in apertura a questa news! Buona Visione!

Come di consueto, all'interno del Titolo vi ritroverete ad affrontare i tradizionali avversari nei panni di peculiari maiali verdi! Cosa ne pensate di questa nuova versione degli Angry Birds? Ne siete incuriositi?